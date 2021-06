Hedendaagse Noach redt alleen zichzelf

In De golf zoomt Franca Treur in op de angst waarmee veel mensen vandaag de dag leven. Klimaatverandering, corona – hoe krijgen we het leven op aarde onder controle?

Schrijver Bruno is bang. Voor de stijging van de zeespiegel en voor deurknoppen; corona is overal. Zijn vrouw Loes werkt op de universiteit. Thuiswerken is voor haar geen optie, vindt ze. Bruno begrijpt het niet, maar hij voert in de tussentijd zijn eigen plan uit. Een woonschip is sinds kort hun thuis geworden. ‘Op een boot zit je goed, en als de zeespiegel stijgt, stijg je gewoon mee.’ Bruno leert voor zijn vaarbewijzen. Als de tweede golf komt, zijn zij tenminste veilig. Hij gooit gewoon de trossen los en weg zijn ze, denkt hij. Als Loes aan het werk is, ontvangt hij bestellingen. Voorraden voor de komende maanden. Er moet het nodige aan boord zijn straks.

Treur, voor velen vooral bekend van het spraakmakende Dorsvloer vol confetti..

