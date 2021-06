Maakbaarheid en het menselijk verlangen

Al eerder onderzocht ze thema’s als maakbaarheid en controle middels nieuwe technologieën en situeerde romans in de (nabije) toekomst, bijvoorbeeld in Efter (2014). Een beproefd middel van Bervoets is ook om mensen met elkaar te confronteren door ze in een groep te zetten, zoals in Alles wat er was (2013) waarin een groep mensen vast komt te zitten in een schoolgebouw. In de verhalenbundel is de maakbaarheid schrijnend aanwezig in het titelverhaal, waarin een man en vrouw de uitslag krijgen van een DNA-onderzoek. Willen de twee ook daarna nog samen een kind krijgen? In ‘DAG 1851’ volgen we een bejaarde vrouw, vanuit het perspectief van haar zorgrobot. Die waakt over haar, maar wat als waken als bewaken voelt? Het boek s..

