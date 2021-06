Hoe een puber in Arnhem de oorlog beleeft

Kiendops oorlog van Janneke Holwarda, die in 2011 debuteerde met Zeesteen, is gebaseerd op de ervaringen van jazzmusicus Willem Reinen in de Tweede Wereldoorlog. Holwarda heeft het verhaal uit zijn mond opgetekend, waarbij ze de vrijheid heeft gekregen en genomen om het verhaal te romantiseren. Willem, die thuis Kiendop of Wimpie wordt genoemd, woont in een volkswijk in Arnhem, en is een nakomertje in een gezin met twee oudere broers en een zus. De roman speelt in 1944, wanneer de Slag om Arnhem begint. Zijn oudste broer Jan, die op zee vaart, heeft hij al vier jaar niet gezien. Broer Bertus zit ondergedoken om aan de Arbeitseinsatz te ontkomen, en zijn getrouwde zus ziet hij nauwelijks. We zien de oorlog door de ogen van de veertienjarige Willem, een opgroeiende, eenzame puber met een toenemende interesse in meisjes. Zijn observaties zijn vaak treffend. Zo zet hij zijn moeder neer als een rechtlijnige vrouw met een ‘scheermestong’ en zijn vader als een stuurse man die veel vloekt. Als jongste voelt Willem zich niet gezien en hij haat iedereen die zegt wat hij moet doen. De schaamte die hij voelt voor zijn ouders wordt pijnlijk voelbaar.