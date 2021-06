Theoloog en wetenschapper McGrath is niet meer bang voor onzekerheid

Toen Alister McGrath het geloof vond, bracht hem dat overzicht en inzicht in de werkelijkheid. Nu stelt hij dat er in dit leven nog geen finale (geloofs)antwoorden mogelijk zijn. Het geloof is de afwijzing van het ‘rationele bedrog’ dat een allesverklarende totaalvisie mogelijk is.

Alister McGrath (68) is een theoloog en natuurwetenschapper van naam en faam, drie keer gepromoveerd, professor in Oxford en publiek persoon in Engeland als debater met de atheïst Richard Dawkins. Bovendien schrijver van boeken, heel veel boeken.

Voor wie hem toch nog niet kent is er nu een autobiografische ‘memoir’ met de titel Het raadsel van God. Mijn ontdekkingsreis langs wetenschap, geloof & twijfel.

De Nederlandse titel correspondeert niet met de Engelse. Die luidt: Through a glass darkly, wat een verwijzing is naar Paulus’ uitspraak, dat wij nu nog onscherp zien, door een venster of in een spiegel. Onze gebrekkige kennis en het onvolkomen overzicht van de waarheid waarmee we moeten leven, daarover gaat dit boek en niet ..

