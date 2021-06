België en zijn koningen. Van macht naar invloed

Het koningschap bij onze zuiderburen bestaat 190 jaar. Van meet af aan was die beperkt vergeleken bij de macht die vooral koning Willem I en Willem II tot 1848 konden uitoefenen.

In 1830 kiest de Belgische grondwetgever voor een erfelijke monarchie, maar door de ministeriële verantwoordelijkheid ligt die koningsmacht meteen aan banden; de uitvoerende macht berust bij de regering, die politieke verantwoording is verschuldigd aan het verkozen parlement. Op die manier ontstaat een spanningsveld. Bij Leopold I en zeker II was die macht nog groot, schrijft Mark Van den Wijngaert, emeritus hoogleraar geschiedenis aan de KU Brussel.

Hij is de vraagbaak van Vlaamse media als het om koningszaken gaat en zijn boek is gedegen, maar ook wat afstandelijk en behoudend. Grappig is wel dat België met Albert, Leopold III, Boudewijn, Albert II en Filip vorsten heeft (gehad) die moedig, maar ook koppig en soms ruw waren. Het bo..

