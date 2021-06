In veertien hoofdstukken aangeven waarom er nooit een breed front tegen Hitler en zijn trawanten kon worden gevormd

Hij geeft in veertien hoofdstukken aan waarom er nooit een breed front tegen Hitler en zijn trawanten kon worden gevormd. Dat had drie oorzaken: veel oppositiegroepen werden al vroeg verboden en vernietigd (zoals politieke partijen en verzetshaarden binnen het leger); andere instituten werden gelijkgeschakeld, zoals de onderwijsinstellingen en de kerken. En dan was er nog het verzet vanuit mogelijk concurrerende machtscentra. Echte aanslagen waren er maar een handvol en gepleegd door individuen zoals George Elsner in november 1939 of het minieme groepje militairen rond kolonel Stauffenberg. De naziheerschappij was zo totalitair en de straffen zo meedogenloos dat ook bij het verloren gaan van de oorlog verzet minimaal bleef. Rochtus wijdt..

