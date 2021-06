De wooncrisis los je niet alleen met bouwen op. ‘Niet de bouwkosten maar de grond maakt het wonen zo duur’

Informateur Herman Tjeenk Willink noemde onlangs in zijn eindverslag aan de Tweede Kamer het ‘vlot trekken van woningmarkt’ als een van de urgente problemen waarmee een nieuw kabinet aan de slag moet. Dat gevoel van urgentie is al doorgedrongen tot de meeste politieke partijen. In de verkiezingsprogramma’s buitelen de getallen over te bouwen huizen over elkaar heen. Stilzwijgend lijkt er consensus gegroeid over het streefgetal: 1 miljoen huizen in het komende decennium. De bijbehorende mantra bij deze titanenklus is: bouwen, bouwen, bouwen. Dat past bij de mentaliteit van Nederland dat zichzelf graag ziet als een nijver volkje dat zich al bouwend uit de crisis werkt.

Maar klopt dat (zelf)beeld wel? Hans de Geus toont zich in zijn boek een..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .