De hoop op een wonder verliezen. Deze roman is in volle vaart geschreven

Witter dan sneeuw is een met vaart geschreven roman vol snelle dialogen en rake observaties waarin Michelle van Dijk (1981) de lezer meevoert in het turbulente leven van een jonge vrouw die wegvlucht voor wat ze zoekt.

In het eerste deel is de scholier en studente Judith Mulder bezig de wereld en zichzelf te ontdekken los van haar ‘ernstig evangelische’ ouders. Als zestienjarige begint ze een relatie met de veel oudere John, bij wie ze zich veilig voelt. Met hem heeft ze haar eerste seksuele ervaring en direct na het eindexamen woont ze al met hem samen.

Dit deel beschrijft ook haar afscheid van de wereld van het geloof. Als kind verbleef ze jaren op een zomerkamp in Soest (‘Zingen van Jezus, vrolijk en vrij’) maar ze realiseert zich al jong dat ze leeft in een omgeving waarin ze niet thuishoort. ‘Ik was hier voor de gezelligheid, voor de vakantie, voor de zomerpret. Ik was hier om te doen alsof, ik hoorde hier niet.’ Tienerweekenden van de kerk waren e..

