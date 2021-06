Een gedocumenteerd overzicht van het protestantisme in de wereld

Vrijheid is een typisch protestants begrip, ontleend aan reformator Maarten Luther die de Bijbel interpreteerde als een boek van vrijheid. Een christen is een heer over alle dingen en aan niemand onderworpen. Die vrijheid gebruikt hij om te dienen. Het boek getuigt ook van de reikwijdte van deze vrijheid tot in de dood. Er staan martelaren beschreven. De opzet van dit boek is een vondst: steeds wordt het protestantisme besproken in landen met een bepaald geloof of een andere christelijke stroming dan het protestantse, bijvoorbeeld het protestantisme in 59 landen met een rooms-katholieke meerderheid of in 48 landen met een islamitische meerderheid. Een landenregister is behulpzaam bij het zoeken naar de protestanten in dat land. Het is me..

