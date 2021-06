Een herkenbaar en inlevend dagboek voor vrouwen

Er verschijnen steeds vaker dagboeken die niet een heel jaar beslaan, maar een aantal weken. Dit dagboekje behandelt vijf vrouwen en drie mannen in acht weken. Na een inleiding volgt voor de vijf doordeweekse dagen een praktische behandeling en toepassing. Die zijn doortrokken van ervaringen als vrouw, als moeder, als mens. Het is dan ook bedoeld voor vrouwen. Soms is dat wel erg aanwezig – geen make-up op bijvoorbeeld – en soms stereotiep – de vrouw des huizes schaamt zich bij onverwacht bezoek voor de chaos in huis en de remsporen in de wc. Het geeft een aardig inkijkje in de besognes van een vrouw. Bijvoorbeeld over omgaan met naaktheid, schaamte, over schoonheid en zelfbeeld, over voedsel. Er zit veel herkenbaars en origineels in dit..

