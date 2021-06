Eco-girl Christi moet kinderen hoop en moed geven: ‘Ik wil ze leren dat God de wereld in zijn hand heeft’

Het geheime dagboek van eco-girl Christi is een kinderboek over zorg voor de schepping. De schrijfster Petra Crofton-van Rijssen koos Christi als hoofdpersoon, het vriendinnetje van Tycho uit Het geheime logboek van topnerd Tycho van Corien Oranje en Cees Dekker.

Petra Crofton-van Rijssen (45) las als kind en tiener veel in haar bijbel en ze trok graag de natuur in, op zoek naar vogels, vlinders en fossielen. Die interesses zijn altijd gebleven. Voor haar studie biologie deed ze zes maanden onderzoek naar de strandplevier in Portugal, die in zijn voortbestaan werd bedreigd door het toerisme. ‘In Portugal heb ik mijn man leren kennen, een Engelse bioloog.’ Ze woont sinds 2005 met haar man in Engeland. Zij hebben een dochter (16 jaar) en twee zoons (14 en 12 jaar).

Petra Crofton vertaalde in 2017 Het geheime logboek van topnerd Tycho in het Engels. Ze was onder de indruk van dit boek van kinderboekenschrijfster Corien Oranje en wetenschapper Cees Dekker. ‘Ik wou dat ik dit boek had gelezen ..

