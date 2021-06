Cornelis Graafland was een kritisch en tegendraads theoloog. Deze biografie zou hij wellicht niet hebben aangeprezen

Cornelis Graafland (1928-2004) was een gezaghebbend en spraakmakend theoloog uit de Gereformeerde Bond, de orthodoxe stroming in de Nederlandse Hervormde Kerk. Namens de Gereformeerde Bond was hij bijzonder hoogleraar in gereformeerde godgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht. Tientallen predikanten binnen en buiten de Gereformeerde Bond zijn door hem gevormd, dertien theologen promoveerden bij Graafland. Hij bestreed invloedrijke moderne theologen als Harry Kuitert en Henk Berkhof.

Tegelijk was Graafland kritisch over zijn eigen traditie, die van de Gereformeerde Bond. Als predikant in Veenendaal (1963-1968) liet hij de gemeente niet meer alleen op hele noten zingen en adviseerde hij een vrouw die een bevalling nauwelijks had overleefd,..

