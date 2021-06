Wie was Nescio? Een onconventionele uitbuiter, een harde werker, een gekwelde kunstenaar, een geresigneerde filosoof

Er zijn van die zinnen uit de literatuur die je niet snel meer vergeet. De laatste zinnen van De uitvreter (1911) bijvoorbeeld. Japi, de uitvreter in kwestie, is tegen die tijd ‘van de Waalbrug gestapt’. En dan, op de laatste bladzijde, schrijft Nescio: ‘De rivier is sedert naar het Westen blijven stroomen en de menschen zijn blijven voorttobben.’ Wie Nescio leest, kan geregeld de gedachte bekruipen dat hij een echo van Prediker hoort. En die gedachte is niet vreemd, blijkt uit de biografie die Lieneke Frerichs van de Nederlandse literator schreef. Ze vermeldt onder meer dat hij het hele Bijbelboek eens over schreef.

Frerichs houdt zich al decennia bezig met Nescio, wiens echte naam Frits Grönloh (1882-1961) was. Dat de uiteindelijke biog..

