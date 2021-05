Molukkers vertellen hun eigen verhaal

Zuid-Molukkers demonstreren in 1970 op de Bezuidenhoutseweg in Den Haag tegen het staatsbezoek van de Indonesische president Soeharto op het moment dat de hofauto met prinses Beatrix passeert.Â

De laatste jaren hebben uitgevers er een handje van om historische boeken een ondertitel te geven met de woorden ‘een vergeten geschiedenis’ erin. Er zijn inmiddels 'vergeten geschiedenissen' over onder meer de Watergeuzen, Joodse Nederlanders in de NSB, en Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Ook historicus en interviewer Coen Verbraak schreef zo’n boek, De Molukkers. Een vergeten geschiedenis. Verbraak interviewde veertien Molukkers voor de tv-serie Molukkers in Nederland - 70 jaar op weg naar huis. De interviews zijn in uitgebreide vorm terug te lezen in het boek.

Die interviews laat Verbraak voorafgaan door een beknopte beschrijving van de komst naar en het verblijf van de Molukkers in Nederland. Zij dienden ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .