Kostbare overpeinzingen van Elena Ferrante

Ook Ferrantes zojuist uitgekomen toevallige bedenksels zijn een plezier om te lezen. Ferrante neemt de lezer in vertrouwen en denkt hardop, zonder in overbodige details te vervallen. De eenenvijftig korte teksten verschenen als wekelijkse rubriek in het Engelse dagblad The Guardian. Ferrante had de redactie van The Guardian gevraagd om onderwerpen te kiezen waarover zij een jaar lang zou schrijven. De schrijver kreeg thema’s als 'Eerste keer', 'Angsten', 'Hoe mannen denken over seks' en 'Creatieve vrijheid' aangereikt. Sommige onderwerpen nodigden Ferrante uit om over persoonlijke gevoelens een boekje open te doen, andere stukken - zoals 'Het boek, de film' - gaan o..

