In gesprek met een aap

In zijn nieuwe roman verkent T.C. Boyle de vraag in hoeverre dieren eigenlijk op mensen lijken.

'Dank aan God dat de mens niet kan vliegen, en zo ook nog eens de lucht zou bederven zoals hij dat met de aarde doet.’ Het citaat is van Henry David Thoreau, een Amerikaan die rond 1845 een eenvoudige hut bouwde ergens aan een ven in Massachusetts om daar van de natuur te gaan leven en erover te schrijven (Walden). Hij wilde niet meer van de natuur nemen dan nodig was om van te leven. Hij is tot op heden een inspiratiebron voor vele environmentalists.

In 2014 ontving de Amerikaanse schrijver T.C. Boyle de Thoreau-prijs voor zijn schrijven over de natuur. Hij deed dat onder meer in De Terranauten. Boyles nieuwste roman heet Praat met mij. Centraal in dit boek staat het experiment van een professor en een aantrek..

