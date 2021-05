Hanna Bervoets trekt je een onbekende wereld in

Hanna Bervoets laat in het eerste hoofdstuk van Wat wij zagen, het geschenk van de door corona uitgestelde Boekenweek, zien dat zij weet hoe je doelgericht en zonder opsmuk een verhaal in de steigers zet. In zes pagina’s trekt ze de lezer een wereld in die hij nog niet kende maar die onmiddellijk boeit. We maken kennis met Kayleigh, het ik-personage dat aan een advocaat haar verhaal doet over de tijd waarin ze als ‘kwaliteitsmanager’ voor een groot en machtig techbedrijf werkte. De functieaanduiding verhult wat het werk daadwerkelijk inhoudt: evalueren wat mensen dagelijks op internet plaatsen en daarbij voorkomen dat geweld, seksuele handelingen en filmpjes die tot haat of geweld oproepen op internet verschijnen.

Kwalit..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .