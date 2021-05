De keerzijde van loyaliteit

De ster van jurist en schrijver Roxane van Iperen is de laatste jaren snel gerezen. Haar tweede boek, ‘t Hooge Nest (2018), over de geschiedenis van haar huis in Naarden waar in de Tweede Wereldoorlog twee Joodse zussen een toevluchtsoord voor onderduikers runden, groeide uit tot een bestseller. Begin deze maand sprak ze in de Nieuwe Kerk in Amsterdam de 4 mei-lezing uit, nadat Abdelkader Benali zich had teruggetrokken omdat ophef was ontstaan over uitspraken die hij jaren terug had gedaan over Joden.

Ondertussen schreef Van Iperen nog het essay voor de Boekenweek, dat vanaf dit weekeinde in de boekhandels ligt: De genocidefax. De ondertitel laat al zien dat ook in dit werkje het thema waarmee Van Iperen zichzelf op de kaar..

