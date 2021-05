De naturalistische roman Thérèse Raquin bezorgde Émile Zola wereldfaam

De negentiende-eeuwse critici gingen nogal tekeer tegen de ‘vuige lusten en weerzinwekkende smeerlapperij’ in de roman Thérèse Raquin, die in 1867 verscheen. Het noopte Émile Zola in het voorwoord van de tweede druk korte metten te maken met de domme recensenten. Zola beschrijft hierin dat hij slechts op wetenschappelijke wijze de temperamenten, de driftmatige impulsen van zijn personages uit de doeken wilde doen zonder daarbij de romantechniek tekort te doen. Vervolgens vertelt Zola in dit voorwoord al in grote lijnen wat ons in de roman te wachten staat.

De roman, opnieuw uitgegeven, centreert zich rond vier hoofdpersonages: mevrouw Raquin met haar zoon Camille, haar nichtje Thérèse met Algerijns bloed en Camille’s vriend Laurent. Mevrouw Raquin is een bedillerige, wat bezadigde vrouw en een overbezorgde moeder voor haar zwakke en ziekelijke zoon Camille. Camille zou vanaf het moment dat hij wat ouder is het best als ongeïnteresseerd en flegmatiek beschreven kunnen worden.

Het tegendeel van Camille is de levenslustige en energieke vriend Laurent. Nicht Thérèse is ogenschijnlijk een meegaand meisje, dat zelfs bereid is te trouwen met haar neef Camille. Onder dat meegaande schuilen echter wilde lusten, die tevoorschijn springen zodra zij in contact komt met Laurent. Dat dit tot een dramatis..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .