Vrij van mijzelf. Het leven is lichter als niet alles om jou draait

Het gaat niet om u. Dat is de centrale boodschap van dit boek van theoloog, docent en moeder uit North Carolina, Sharon Hodde Miller. Er draait in de wereld en in de kerk zo veel om onszelf. Egocentrisme zit diep in ons, vanouds. Het oude verhaal van de knappe jongeman Narcissus die verliefd werd op zijn eigen spiegelbeeld verslaat nog altijd zijn duizenden. In alle eerlijkheid kijkt de schrijver in een aantal spiegels waarin de ijdelheid zichtbaar wordt, die van gezin, uiterlijk, bezit en gemeente bijvoorbeeld. Waar deze dingen om onszelf draaien, worden we niet gelukkig. De diepe geloofsovertuiging in dit boek is dat ons geluk niet ligt in zelfverwerkelijking, maar in het zien op God. Zien op God geneest. Onszelf negeren helpt niet of ..

