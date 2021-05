Vitaal gemeente-zijn. Lessen uit de praktijk van de nieuwtestamentische gemeenten

De schrijver is als evangelist bekend met de crisis van het gemeenteleven waar de doorwerking van het evangelie van Jezus Christus stokt. Dat komt volgens hem onder andere door de organisatievorm van de kerk, waar het dagelijks leven en het kerkelijk leven twee aparte domeinen zijn geworden. Dit boek zoekt een antwoord door te kijken naar de gemeenten in het Nieuwe Testament. Hij beschrijft de activiteiten als genademiddelen die worden gebruikt, de bijeenkomsten, de liefdemaaltijden, de onderlinge zorg. Daarmee staan de eerste christenen midden in het dagelijks leven. Daarnaast zijn er de genadegaven die bij het werk in Gods wijngaard ingezet kunnen worden. Van regelzucht - lees: kerkrecht - moet dit boekje niet zoveel hebben. De schrijv..

