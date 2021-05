Een negental bijbelstudies over het waarom en het lijden

De waarom-vraag is van alle tijden, maar komt in sommige tijden sterker naar voren, bijvoorbeeld in de huidige tijd van een pandemie. De hervormde dominee van Renswoude, Bert Schroten, hield een negental bijbelstudies, later gepodcast, over het waarom en het lijden. De bijbelstudies zijn begrijpelijk en herkenbaar. Het gaat hem niet om een diepzinnig vertoog over de theodicee of een vernieuwende visie op God en het lijden. Hij is vooral bezig in gesprek te komen met zijn mensen en hun vragen. Dat kenmerkt ook taalgebruik en vraagstelling. Meteen het eerste hoofdstuk stelt de vraag of je zo – waarom – wel over God mag praten en Hem bevragen. Tot in de laatste studie toe gaat hij in op de schroom bij zijn mensen om te klagen en te twisten...

