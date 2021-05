Geobsedeerd door lucide dromen. Dit is een echte pagetuner

Chloe Benjamin schreef met De anatomie van dromen een spannende psychologische roman over dromenonderzoek, vol onderhuidse spanning. Haar boek werd dolenthousiast ontvangen door de Amerikaanse pers. Maar ook in Nederland buitelen de complimenten over elkaar heen: veelbelovend, bruisend proza, een boek dat verfilmd moet worden …

Sylvie en Gabe kennen elkaar van de kostschool. Zij is een leergierig, doorsnee meisje. Hij is een rebelse gangmaker, en ze worden verliefd op elkaar. En dan is er nog het schoolhoofd, dr. Adrian Keller. Sylvie en Gabe worden meegevoerd in een experiment van dr. Keller, die geobsedeerd is door lucide dromen. Zijn experimentele onderzoek om dromen te ontleden gaat heel ver.

Lucide dromen betekent dat je je bewust bent van het feit dat je droomt. En de enthousiaste dr. Kelller ontwikkelt een therapeutische methode waar mensen met slaapstoornissen of ernstige trauma’s baat bij hebben. Want in je slaap kun je van alles uitspoken, zonder dat je je daar bewust van bent. Autorijden en praten bijvoorbeeld, maar ook tuinieren, koken, vechten of er..

