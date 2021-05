De levensles van Billy Wilder: ‘Het leven heeft altijd mooie dingen te bieden’

De 21-jarige Calista Frangopoulou ontmoet tijdens haar trektocht door Amerika een zekere Billy Wilder, een voor haar onbekende regisseur. Hun ontmoeting leidt tot een bijzondere klik. De nog groen achter de oren Griekse krijgt een kans om haar entree te maken in de filmwereld. De 70-jarige Wilder zit in de fase van voorbije roem. De spontane Calista helpt hem zijn teleurstelling te relativeren.

Omdat hij in Hollywood geen financiering meer kan krijgen om zijn nieuwste film te produceren, is Wilder in Europa op zoek gegaan naar nieuwe investeerders. Die vond hij in Duitsland, het land waar hij zijn eerste schreden zette in de wereld van de film – tot Hitler roet in het eten gooide.

Dat de Duitsers in zijn film willen investeren, noemt de Jo..

