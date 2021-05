De grote misdaad doet amper nog pijn

Reizen in een volle metro doet de Berlijnse archivaris Hans Frambach soms denken aan de volle treinen naar de vernietigingskampen. Het is een vergelijking die hij zelf meer dan ongepast vindt. Zijn eigen comfortabele levensomstandigheden zijn immers nooit te vergelijken met die van hen die door de beschaving in de steek zijn gelaten. Bijna aan het einde van de roman valt opnieuw het woord comfortabel. Frambach kijkt vanuit zijn kantoor neer op de stad. Hij ziet de auto’s en de mensen, die allemaal ‘comfortabel en zonder kleerscheuren’ verder komen, op straat en in het leven. ‘En ik in mijn graf in de lucht, daar lig je niet krap.’ Met deze gedachte eigent hij zich – nu zonder reflectie – een regel toe uit het beroemde gedicht Todesfuge van de dichter Paul Celan. Is het eerste obsessief en het tweede pijnlijke onnadenkendheid? De nieuwe roman van Iris Hanika (Würzburg, 1962), Het eigenlijke, stelt belangrijke vragen over hoe we ons anno nu verhouden tot de grote misdaad van de Holocaust. Hoe herdenken we? Hoelang drukt de schuld en op wie?