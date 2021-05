Het leven van een ‘domiesvraauw’. Dit boekenweekgeschenk is humoristisch en slim gekozen

‘Als voorgangersvrouw ben je de beklagenswaardigste van alle mensen’, verzucht Monica Roerig, de verteller in Annemarie van Heijningens jongste pennevrucht Gewijde chaos. De ogen van ouderlingen en gemeenteleden zijn op je gericht, en je moet altijd rekening houden met een verhuizing naar een plaats die je niet zelf uit zou kiezen. Tijd dus om gewone kerkmensen een blik in het leven van de ‘domiesvraauw’ te gunnen, dacht Annemarie van Heijningen, evenals Monica Roerig getrouwd met een predikant. Gewijde chaos is dit jaar het actieboek van de Week van het Christelijke Boek, het christelijke equivalent van de landelijke Boekenweek. Je ontvangt het boekje bij besteding van vijftien euro aan boeken in de christelijke boekhandel.

