In de wildernis met Winnetou naar een wereld van bizons en lasso’s

De nieuwe uitgave van Winnetou laat zien dat het verteltalent van Karl May tijdloos is. Hij weet de aandacht van de lezer van nu moeiteloos vast te houden.

De Duitse schrijver Karl May (1842-1912) voert je in Winnetou mee naar een wereld van bizons en lasso’s, paarden en prairies, wildebrassen en sporenzoekers. De hoofdpersoon is een jonge Duitser, die al snel de bijnaam Old Shatterhand krijgt. Met hem reis je door het Wilde Westen en beleef je de vriendschap met Winnetou, een jonge indiaan van de Appachenstam.

‘Karl May ontkomt als man van de negentiende eeuw niet aan soms scherpe oordelen over zijn paternalisme en zijn duiding van bevolkingsgroepen en hun gewoonten’, schrijft May-kenner Ger Tielen in het voorwoord. In andere woorden: Old Shatterhand is als geboren Duitser de wijze, moedige man, en het is duidelijk dat hij voor het goede staat. De indianen, dat zijn de soms wat vreemde..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .