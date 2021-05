Om te voorkomen dat nog meer natuur verloren gaat, is volgens landschapsarchitect Erik Kaptein een omslag in het denken nodig

Als we er niet vrijwillig voor kiezen om rechten te geven aan dieren, planten en natuurlijke landschappen, zal een wereldwijd voedseltekort ons ertoe dwingen, stelt landschapsarchitect Erik Kaptein. ‘Laten we ál het leven op aarde omarmen.’

(beeld nd)

Waarom hebben dieren en planten geen bestaansrechten? Die vraagt houdt Erik Kaptein al jaren bezig. Als landschapsarchitect heeft het hem altijd verbaasd dat de natuur per definitie het onderspit delft tegenover maatschappelijke en economische belangen. ‘Alle wensen, belangen en rechten worden gewogen, maar altijd wint degene met rechten; de eigenaar van de grond die het bestemmingsplan achter zich heeft. Er is nog nooit een vogel of boom geweest die daar tegenop kon’, zegt hij.

Dat door de mens aan dieren en planten systematisch en vanzelfsprekend rechten worden onthouden, is een ‘vernietigende kracht’, stelt Kaptein in zijn onlangs verschenen boek Rechtsgelijkheid voor de natuur. Om te voorkomen dat wereldwijd de ecosystemen in..

