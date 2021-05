Een nieuw boek van Friedrich Dürrenmatt: gerechtigheid in Zürich

Dat de Zwitserse schrijver Friedrich Dürrenmatt (1921-1990) in Nederland nog altijd bekendheid geniet, komt door zijn misdaadroman De rechter en zijn beul. Op menige literatuurlijst voor het VWO-examen prijkt deze titel. Hier, maar ook in de talrijke toneelstukken die domineeszoon Dürrenmatt schreef, gaat het niet om de klassieke zoektocht naar de dader. Dürrenmatt zoekt naar de houdbaarheid van begrippen als ‘rechtvaardigheid’ en ‘gerechtigheid’. Voor hem is weinig vanzelfsprekend. Daarom vervangt hij de tragedie door de tragikomedie. De tragedie met de verwaterde begrippen: schuld, lot en verzoening is in zijn ogen onmogelijk geworden. In de plaats van inleving door de toeschouwer treden vervreemding en kritische distantie. De wereld is voor Dürrenmatt alleen nog met ironie te beschrijven.

In Dürrenmatts roman Justiz (1985, verfilmd in 1993) die als Justitia in het Nederlands verscheen, zien we zijn visie op de mens volledig terug. De verteller is de mislukte advocaat Paul Spät. De verteller is de schrijver van een verslag over zijn misrekening. Spät vertelt hoe dr. Isaak Kohler hem benaderde. Kohler is tot twintig jaar tuchthuis veroordeeld wegens de moord in 1957 op de hoogleraar Winter. Kohler draagt advocaat Spät op om voor revisie van het vonnis te pleiten. De juryrechtbank spreekt de dader Kohler inderdaad vrij van de moord op Winter. Daarna komt een ander als (onschuldige) schuldige in het vizier van de rechtbank. Deze dr. Benno pleegt zelfmoord voordat hij gevangen kan worden gezet. Spät beseft da..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .