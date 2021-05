Tekenaar van Snuf de hond stopt na zestig jaar: ‘Altijd met plezier hetzelfde gedaan’

Na duizenden klimpartijen, kussengevechten en ontsnappingen is Jaap Kramer tevreden. Hij is 85 geworden en hangt de tekenpen aan de wilgen. Met tekeningen in 13,5 meter boeken droeg hij bij aan de christelijke leescultuur.

Jaap Kramer: 'Op het postkantoor ben ik een bekend gezicht geworden. Met de computer werken heeft me nooit getrokken.'

Een gewone tussenwoning in Groningen. Maar op de lange planken staat het verzameld tekenwerk van Jaap Kramer. Een van de oudste boekjes is Burgemeester Bommeldam van Niek van Noort. Uit 1964. De olijke illustraties lijken op die van Carol Voges in Pietje Puk.

Bommeldam was een voorzichtig begin. Jaap Kramers doorbraak kwam met de boeken van Piet Prins. Onder de geuzenvlag was het eerste dat hij voor deze auteur illustreerde. Jaartal onbekend. Het boek staat niet op de plank.

In de Snufserie – die verscheen tussen 1965 en 1985 – werd zijn werk volwassen. In het laatste deel, Snuf en de luchtpostbrief, werkte Kramer met een penseel in een wilde stijl die doet denken aan Hans G. Kresse van Erik de Noorman en Arendsoog.

Jaap Kramer (85):

