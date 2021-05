Het verdriet van Jan Tinbergen

De eerste Nobelprijs voor economie werd in 1969 toegekend aan twee economen, van wie de Nederlander Jan Tinbergen (1903-1994) er een was. Een broer van Jan, de bioloog Niko Tinbergen, kreeg in 1973 de Nobelprijs voor geneeskunde. Behalve hun intelligentie hadden de broers weinig met elkaar gemeen. Niko was een vrijbuiter die graag in de vrije natuur verbleef en van de vogels en de planten genoot. Jan was het liefste thuis. Als jongen zat hij graag op zijn kamer en maakte hij studie van de Haagse trams, waarvan de techniek en de dienstregeling hem boeiden. Jan hield van stabiliteit en orde, van rust en regelmaat. Die had hij nodig om zo hard mogelijk te kunnen werken.

Begin jaren zestig werkte Tinbergen met vier vakgenoten aan een boek ove..

