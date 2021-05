Een indrukwekkende dubbelbiografie over twee wetenschappers en de rol van een getalenteerde vrouw

Een boek over twee natuurwetenschappers van 432 bladzijden, is dat ook voor niet-exact opgeleide lezers wel aantrekkelijk? Ja, het is een aanwinst.

Margriet van der Heijden heeft een indrukwekkende dubbelbiografie geschreven over twee wetenschappers die belangrijk waren voor de ontwikkeling van de natuurwetenschappen in Nederland en Europa. Het gaat ten eerste om Paul Ehrenfest (1880-1933). Hij was van Joodse komaf en groeide op in een middenstandsgezin in Wenen. Zijn vader gaf leiding aan een winkel met allerlei waren, een soort voorloper van de supermarkt. Pauls leven werd sterk getekend door het opkomende antisemitisme, dat hem menige depressie bezorgde.

De tweede hoofdpersoon is Tatiana Afanassjewa (1876-1964), een Russin die uit een welgesteld milieu in Petersburg voortkwam. Haar vader was hoofdingenieur bij de Russische spoorwegen. Van hem erfde Tatiana haar praktische geest.

De..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .