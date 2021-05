Het drijfzand van Haruki Murakami in de verhalenbundel ‘Eerste persoon enkelvoud’

In de nieuwe verhalenbundel van Haruki Murakami is het onderscheid tussen feit en fictie nog moeilijker te maken dan in zijn romans, omdat hij deze keer in de eerste persoon enkelvoud schrijft.

Haruki Murakami’s spel met werkelijkheid en verbeelding begint in het verhaal ‘Charlie Parker plays bossa nova’ al bij de titel. Waarom zou Charlie Parker, die ooit een plaat opnam met een strijkorkest, niet op een vergelijkbare wijze een bossa nova-album kunnen hebben gemaakt? De intro van het verhaal is volkomen realistisch en wellicht zelfs waar: Murakami beschrijft hoe hij vijftig jaar geleden een verhaal schreef dat de vorm had van een recensie van een verzonnen album. Hij leverde deze vroege literaire bijdrage in bij een studentenblad. De redactie publiceerde de tekst echter als een serieuze recensie, wat leidde tot verontwaardigde reacties onder jazzliefhebbers. Tot zover is er niks aan de hand. Vervolgens beschrijft Murakami hoe ..

