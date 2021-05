Ontheemde zoon op zoek naar zijn vader in ‘De atlas van overal’

‘Hier kom ik weg’, zingt Daniel Lohues in het gelijknamige liedje. En waar hij vandaan komt, daar is de Drentse liedjesschrijver ook thuis: ‘Veur mien hiele leben ben ’k met dizze horizon verweben.’ Lang niet iedereen kan hem die woorden nazingen. Genoeg mensen moeten – misschien met jaloezie in het hart – toegeven dat de vraag waar zij zich echt thuis voelen maar moeilijk te beantwoorden is.

In De atlas van overal volgen we schrijver Deniz Kuypers tijdens zijn moeizame speurtocht richting ‘thuis’. Met een hoofdpersoon die dezelfde naam draagt als de auteur lijkt de roman een sterk autobiografische insteek te hebben. De van oorsprong Turkse voornaam Deniz en de oer-Hollandse achternaam Kuypers spreken boekdelen: Kuypers, geboren in Hengelo, is de zoon van een Turkse vader en een Nederlandse moeder. De Twentse provinciestad heeft Kuypers jaren geleden al verruild voor de Amerikaanse stad San Francisco, waar hij trouwde met een Amerikaanse vrouw en twee kinderen kreeg. Net als zijn vader heeft hij zijn vaderland – of beter gezegd: moederland – verlaten om elders een nieuw leven te beginnen. De appel valt niet ver van d..

