Voortwoekerende conflicten in mistig Ierland

In een gure decembernacht wordt er in de bibliotheek van een vervallen landhuis een lijk gevonden. Het is van de plaatselijke pastoor, de populaire Tom Lawless. Opmerkelijk detail: de edele delen van de eerwaarde zijn ontvreemd. Inspecteur van politie Strafford – met een r, hij moet het er vaak bij zeggen – wordt op de zaak gezet. In de eerste hoofdstukken is de nieuwe roman Sneeuw van John Banville wat het volgens de achterflap belooft te zijn: een thriller in de Angelsaksische traditie. Het decor is een Iers dorp, verzonken in mistig landschap. Engelse protestanten van de upperclass proberen tegen beter weten in een stand op te houden. Katholieke dorpelingen met roestige omgangsvormen drinken een glas Guinness in de pub, ze weten wel beter. Het is bijna Kerst in het jaar 1957. De Ierse Republiek bestaat nog niet zo lang, de burgeroorlog ligt nog vers in het geheugen. In Ballyglass House lijken oud-kolonel Osborne en de andere familieleden niet erg onder de indruk van de bloedige moord die onder hun dak heeft plaatsgevonden. Rechercheur Strafford krijgt maar moeilijk grip op de excentriekelingen, die stug doorgaan de residuen van het koloniale verleden te koesteren: paardrijden, jachtpartijen, bekakte praat en veel etiquette. Tot de politieman op audiëntie gaat bij de katholieke aartsbisschop van Ierland en het verzoek krijgt maar niet te veel ruchtbaarheid aan de zaak te geven. De protestant Strafford denkt er het zijne van. Als zijn assistent verdwijnt, zet hij een zoektocht op. Het hele dorp helpt mee, zonder resultaat.