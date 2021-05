Dichter op de eigen huid

Deze maand vindt de uitreiking plaats van de P.C.Hooft-prijs 2021, de belangrijkste Nederlandse onderscheiding voor een literair oeuvre. De prijs wordt jaarlijks toegekend, afwisselend voor verhalend proza, beschouwend proza en poëzie. Dit jaar is de dichter Alfred Schaffer de laureaat. Vanaf zijn debuut Zijn opkomst in de voorstad (2000) zijn vrijwel al zijn bundels in de poëzieprijzen gevallen. Voor de recente bundel Wie was ik. Strafregels ontving hij al de Herman de Coninckprijs en een nominatie voor de Grote Poëzieprijs 2021 waarvan de winnaar eind mei bekend zal worden gemaakt.

Op de website van het Literatuurmuseum staat de volgende kwalificatie uit het juryrapport: ‘Alfred Schaffer is een dichter die zonder met modes mee te waaien midden in deze tijd staat. Dat uit zich in zijn neus voor moderne communicatievormen, maar vooral ook in de oprechte betrokkenheid met de wereld die uit zijn verzen spreekt. (…) In zijn gedichten resoneert de verhouding tussen wit en zwart regelmatig, ook vanwege de persoonlijke achtergrond van de dichter.’

Alfred Schaffer is in 1973 in Leidschendam geboren als kind van een Nederlandse vader en een Arubaanse moeder. Hij woont en werkt in Zuid-Afrika. Vanaf het begin waakt Schaffer er voor dat zijn poëzie niet te emotioneel en te persoonlijk wordt. Daarnaast ke..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .