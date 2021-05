Niets is wat het lijkt en alles loopt anders dan gedacht in Het missiehuis

Bij haar debuut, West, was het al duidelijk dat we van Carys Davies veel mogen verwachten. Vrij kort na haar eerste, kleine roman wordt die belofte nu ingelost met Het missiehuis.

‘Op deze plek was de hond, Ooly, de enige die het hart op de tong leek te dragen – op die grote, roze tong. Haar grote, treurige ogen vervuld van verlangen en vertwijfeling.’ Als je zelfs een slome, depressieve hond, die de hele dag bewegingsloos in de goot ligt, nog een onvergetelijke rol weet te geven in je verhaal, heb je veel in je mars. Davies weet hoe het mechaniek van de vertelkunst werkt en geniet ervan om het zo af te stellen, dat alle radertjes feilloos in elkaar grijpen.

Bij sommige romans blijft het verhaal, de plot je bij. Bij andere ga je vooral van de personages houden. Dat laatste geldt voor Het missiehuis. Dit is zo’n verhaal vol onvergetelijke, aandoenlijke personages. Ze ontroeren en je moet tegelijk om ze lach..

