Leven op een onbewoond eiland in Nederland: het is mogelijk, zegt thrillerauteur Marion Pauw

Survivallen op een onbewoond eilandje in het Ketelmeer klinkt wonderlijk als startpunt voor een nieuwe thriller. Toch is dat het begin van het boek Vogeleiland van Marion Pauw. Een beklemmend verhaal over een verdwenen meisje, een wanhopige zoektocht en tegelijk een verhaal van een liefde die totaal uit de hand loopt.

Het gesprek met schrijfster Marion Pauw moet via de telefoon. Dat heeft maar voor een deel met corona te maken. De Nederlandse woont namelijk tegenwoordig vooral in Spanje. ‘Wij hadden een tweede huis in Spanje gekocht voor vakanties. Heel afgelegen en eenzaam in de bergen dicht bij de Sierra Nevada. Maar door de pandemie zijn we heel lang in het huis blijven zitten. En nu willen we hier eigenlijk niet meer weg’, vertelt zij opgewekt. ‘Het is hier heerlijk. We zitten achter de bergen waardoor het hier lekker warm is. En het uitzicht is prachtig. We zijn steeds meer hier.’

Toch is haar nieuwe boek vooral gebaseerd op ervaringen en gebeurtenissen in Nederland. In deze nieuwe thriller, Vogeleiland, verzet de puberende Marianne zich ..

