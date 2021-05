Sayragul Sauytbay ontsnapte uit een ‘heropvoedingskamp’ in Xinjiang. Nu wil ze de wereld waarschuwen

Sayragul Sauytbay werd gemarteld in ‘heropvoedingskampen’ in Xinjiang. Nu ze is ontsnapt, wil ze de wereld waarschuwen.

Sayragul Sauytbay was in een concentratiekamp in Xinjiang getuige en slachtoffer van massaverkrachtingen, medische experimenten en martelingen.

Eraan denken voelt alsof parasieten in haar lichaam de boel overnemen. Hoe pijnlijk het ook is om te praten over haar verleden in Xinjiang, de Kazachse Sayragul Sauytbay ziet het als haar plicht om de wereld te vertellen ‘over de gruwelijke misdaden’ die plaatsvinden in Chinese detentiekampen. Daarvoor stelt ze nadrukkelijk niet de inwoners van China verantwoordelijk, maar enkel de regering in Peking en de Chinese Communistische Partij (CCP).

Het boek Kroongetuige is het ooggetuigenverslag van arts en voormalig schooldirecteur Sauytbay (1977), die vijf jaar geleden werd opgepakt omdat ze een poging deed te vluchten en in een ‘heropvoedingskamp’ in Xinjiang werd gezet. Volgens de CCP krijgen mensen daar onderwijs om de Chines..

