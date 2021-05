De strijd voor afschaffing van de slavernij liet de meeste Nederlanders onverschillig

Dirk J. Tang (1947) is een kenner van de geschiedenis van de slavernij en de slavenhandel. Eens hoorde hij een stadsgids op een van de Amsterdamse grachten tegen een groepje toeristen zeggen: ‘Al deze prachtige grachtenpanden zijn gebouwd door slaven.’

Is dat zo? Nee, dat is niet zo. De Amsterdamse grachtenpanden zijn niet door slaven gebouwd. Het misverstand vloeit voort uit de breed levende gedachte, dat Nederland zijn welvaart te danken heeft aan de koloniën, waar tot ver in de negentiende eeuw slavernij bestond. Pas in 1863 werd in Suriname de slavernij afgeschaft, later dan in de Engelse en Franse koloniën. Op de vraag in welke mate Nederland zijn welvaart aan de slavernij ontleende, zijn de antwoorden niet eensluidend. Wel staat vas..

