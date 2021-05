Tjibbe Joustra: ‘Als de Groningen-ramp zich in Amsterdam had voltrokken was het heel anders gelopen’

Zijn hele werkzame leven heeft Tjibbe Joustra (70) in de publieke sector gewerkt. Hij wil er niet al te idealistisch over spreken, maar als jong jurist, halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw, was een carrière in een togaberoep voor hem geen optie. Het trok hem gewoon niet. In Groningen studeerde hij onder andere Europees recht. Een voor de hand liggende stap was een loopbaan te starten bij Justitie of bij het departement van Landbouw. Voor Joustra werd het Landbouw. Vaak zat hij in Brussel, want Landbouw is veel Europees recht.

In die tijd ging tachtig procent van het EU-budget nog naar Landbouw. Op dat ministerie klom Joustra op tot hoogste ambtenaar. Als

secretaris-generaal maakte hij diverse crises mee, zoals een grote u..

