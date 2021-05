Pearl S. Buck, de vergeten parel die China naar het Westen bracht

In China heette ze Zhenzhu, Chinees voor Parel. In de VS stond de Amerikaanse Nobelprijswinnaar bekend als Pearl S. Buck, die rond 1900 als dochter van een zendeling in China opgroeide. Haar romans, waarin ze een menselijk beeld schetste van Chinezen, droegen bij aan de emancipatie van Aziaten in Amerika.

Het gele gevaar uit het Oosten, het grote kwaad, weerloze mensen die gericht zijn op geld. Sinds de komst van het coronavirus, die uitbrak in de Chinese stad Wuhan, laait in westerse landen de haat richting Chinezen en China op. Net als in de jaren twintig tot zestig van de vorige eeuw, schrijft Bettine Vriesekoop in Het China-gevoel van Pearl S. Buck, een biografie over Buck waarmee Vriesekoop de Amerikaanse auteur, die vooral bekend was voor de Tweede Wereldoorlog, uit de vergetelheid haalt.

Vriesekoops fascinatie voor Buck heeft te maken met hun gedeelde ervaringen. Allebei leerden ze als westerse vrouw China van binnenuit kennen. Vriesekoop, een tafeltennisster die later schrijfster werd, woonde van 2006 tot 2010 in China en werkte er..

