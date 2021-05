Vladimir Putins siloviki hebben de macht in het grootste land ter wereld

Tal van boeken verschenen over Vladimir Putin, maar nog geen als dat van Catherine Belton. Zij verdiepte zich in de vraag wie Putins vertrouwelingen zijn en hoe zij erin slaagden het grootste land ter wereld onder hun controle te krijgen.

Natuurlijk wilden de siloviki ook de lastige Alexei Navalny wegwerken. Eerst probeerden ze het met vergiftiging. Toen dat uiteindelijk niet lukte, stuurden ze hem voor in elk geval tweeënhalf jaar naar het oostelijk van Moskou gelegen strafkamp bij Okrov. Dat de juridische gronden nergens op sloegen, zou de siloviki een zorg zijn. Ze hadden inmiddels niet alleen greep op het bedrijfsleven gekregen, maar ook op belangrijke bestuursinstellingen en rechters. Wie zijn die siloviki? Lees Putin’s People van Catherine Belton, voormalig correspondent in Moskou voor de Financial Times, en je komt erachter. Het zijn medewerkers van de onder de vroegere Sovjet-Unie actieve militaire en politionele veiligheidsdiensten, waaronder de..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .