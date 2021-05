Uiteindelijk kom je met Dante in de hemel, bij de goddelijke liefde

Dante Alighieri (1265-1321) had twee grote liefdes, de stad Florence en Beatrice Portinari. In Florence groeide hij op, hij vocht voor haar in conflicten met de buren en hij was prominent aanwezig in het stadsbestuur, de signoria. Zijn geliefde stad werd ook het drama in zijn leven toen hij er verbannen werd, na valse beschuldigingen. Zijn veroordeling lijkt trouwens opvallend op die van Navalny onlangs: Dante werd veroordeeld omdat hij niet op tijd terug was uit Rome om zich voor de rechtbank te verantwoorden. De rest van zijn leven bleef hij naar Florence verlangen, naar terugkeer en erkenning als gelauwerde dichter, maar het kwam er niet van.

Zijn liefde voor Beatrice begon al toen hij negen jaar was en zij iets jonger. Standsverschil ..

