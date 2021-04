Verkenning van een persoonlijke gevangenis

'Om het intens gevoel van weemoed gewaar te worden dat het Istanbul van mijn kinderjaren bij me oproept moeten we ...' Orhan Pamuk, Turks schrijver, wijdt een hoofdstuk aan weemoed in zijn Istanbul, het verhaal van zijn jeugd daar. Die weemoed is gemis en verlangen, is vrijheid en gevangenis tegelijk.

Van Erdal Balci (1969) is nu zijn autobiografische boek De gevangenisjaren verschenen. Hierin verkent hij de muren van zijn persoonlijke gevangenis. Het kind Erdal emigreert naar Nederland met de verwachting en hoop dat daar de vrijheid te vinden is die zijn vader hem vaak heeft geschetst. Eenmaal daar ontneemt de Turkse gemeenschap met haar sociale controle hem gaandeweg die illusie. Vele jaren verder keert hij om die reden terug naar Turkije om pas daar paradoxaal genoeg de vrijheid te vinden in de verscheidene elementen van de westerse cultuur die hij er aantreft. In de tussenliggende jaren leren we Erdal kennen als een jongen die hartstochtelijk zoekt naar liefde die hij in het ouderlijk huis mist. We volgen hem in zijn vrie..

