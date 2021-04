De hachelijke avonturen van de berenvrouw

De berenvrouw is een zorgvuldig opgebouwde roman waarin je telkens een laagje afpelt. Verwacht niet een compleet verhaal over de lotgevallen van de berenvrouw, geromantiseerd en hier en daar aangevuld met fictieve informatie. Nee, het verhaal van de berenvrouw wordt langzaam maar zeker verweven met dat van de schrijfster zelf: Karolina Ramqvist. Een invloedrijke feministische auteur uit Zweden die al vier andere romans schreef.

In De berenvrouw reconstrueert Ramqvist het verhaal van Marguerite de la Rocque. Zij ging in 1541 met haar voogd mee op een koloniale expeditie naar Noord-Amerika. Aan boord is ze betrokken bij een ‘seksueel schandaal’ en wordt ze gedropt op een onbewoond eiland, samen met haar geliefde en een gezelschapsdame. Het eiland wordt bevolkt door beren en andere wilde dieren. Het drietal heeft uiteraard niet de juiste materialen en proviand om zich te verdedigen en te overleven.

De schrijfster, in het boek de ik-figuur, leeft een paar eeuwen later, maar is geobsedeerd door de lotgevallen van Marguerite. Ze probeert onder de huid te kruipen van deze berenvrouw, die een bizar en tragisch avontuur heeft meegemaakt. Stukje bij beetje komt het verhaa..

