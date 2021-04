Voor de teruggekeerde Joden was er vooral bureaucratie. ‘Een actueel onderwerp, want die bureaucratie is nog immer springlevend’

Haar vader had ondergedoken gezeten in de oorlog, haar grootvader overleefde Auschwitz. Michal Citroen schreef over Joden die terugkeerden, en hoe het hun na de oorlog verging. ‘Nederland gedroeg zich schunnig.’

Michal Citroen werkt al bijna veertig jaar voor VPRO-radio, het merendeel voor het geschiedenisprogramma OVT. Ruim twintig jaar geleden schreef zij een onthullend boek over de terugkeer van Joden uit de kampen en de onderduik. Onlangs verscheen een uitgebreide heruitgave van dat boek, U wordt door niemand verwacht, bij uitgeverij Alfabet.

Dat u daarover hebt geschreven ligt voor de hand met een vader die terugkwam uit de onderduik en een grootvader uit Auschwitz?

‘Het boek kwam uit in 1999, maar ik was al veel eerder begonnen met archiefonderzoek en lotgenoten van mijn grootvader te interviewen. Ik studeerde geschiedenis en het werd me duidelijk dat alle studies over Jodenvervolging in Nederland eindigden bij de bevrijding. Ik ben op dit o..

