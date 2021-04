Edwin Klijn en Robin te Slaa schreven een gedetailleerd en vernieuwend boek over de NSB tussen 1936 en 1940

Op 9 mei 1940, een dag voor de Duitse inval, werd NSB’er Johannes Rademakers uit het Limburgse grensdorp Kessel opgesloten in de kelder van het gemeentehuis. Zo kon hij niemand aan de Duitsers verraden. Rademakers was niet de enige NSB’er die vlak voor het uitbreken van de oorlog uit voorzorg in het gevang verdween. Alleen al in Amsterdam werden meer dan tienduizend NSB’ers vastgezet. Rademaker was wel de enige die de gevangenschap niet overleefde. Kort na het uitbreken van de oorlog schoot een Nederlandse soldaat hem dood door de spleet van de kelderdeur. Samen met enkele gesneuvelde Nederlandse soldaten begroef men hem op het kerkhof van Kessel.

Een dag na de capitulatie werd Rademakers op last van enkele NSB’ers opgegraven. Hij kreeg e..

