Vader Levie verloor vrouw en vijftien kinderen en andere oorlogsverhalen

In het huis rechts, Walikerstraat 54 in Amersfoort, woonde Nathan Hilversum. De huizen werden in 1967 afgebroken.

In Het grote kinderspel vertelt Bert Jan Flim het verhaal van de verzetsgroep NV, Naamloze Vennootschap, die honderden Joodse kinderen liet onderduiken. De verzetsgroep was opgezet door Jaap en Gerard Musch, twee broers, en hun vriend Dick Groenewegen van Wijk. Na een preek van de gereformeerde dominee Constant Sikkel in juli 1942, toen de eerste Joden inmiddels naar Westerbork waren gedeporteerd, besefte Jaap Musch dat hij de Joden moest helpen. Bert Jan Flim, die meer boeken over de hulp aan Joodse onderduikkinderen schreef, zoals zijn proefschrift Omdat hun hart sprak, beschrijft hoe de NV voor honderden Joodse kinderen een onderduikadres vond in Overijssel en Limburg. Jaap Musch werd door de Duitsers vermoord, Gerar..

