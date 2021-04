Wat economen en theologen van elkaar kunnen leren. ‘Jezus gooide de koopmannen niet uit de tempel omdat Hij tegen handel en kapitalisme was’

Het kapitalisme is een zegen en heeft de wereld ongelofelijk veel welvaart gebracht, maar het heeft ook vaak te weinig oog voor wat mensen echt gelukkig maakt. Econoom Lans Bovenberg en theoloog Paul van Geest pleiten daarom voor een herwaardering van waarden en relaties in de economie, waarbij theologen een belangrijke rol spelen.

Kruis en munt, oftewel geloof en geld: het is voor veel christenen nog altijd een ongemakkelijke combinatie. Probeer je zo niet van twee walletjes te eten, God wat en de Mammon wat? Nee, zeggen econoom Lans Bovenberg en theoloog Paul van Geest. Aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, waar ze beiden actief zijn, denken ze met studenten na over wat economen en theologen van elkaar kunnen leren. Samen schreven ze er een boek over, Kruis en munt.

Hoe werd door theologen in het verleden naar economie gekeken?

Van Geest: ‘Zolang het christendom bestaat, is er door theologen en kerkvaders nagedacht over thema’s waarbij wij nu aan economie denken. Hoe kijk je aan tegen handel, mag je rente heffen, wat is het nut en de waarde van arbeid? Maar dez..

